Lulu（右起）、邱澤、導演殷振豪和鍾欣凌在影廳與觀眾一同觀影。（金盞花大影業提供）

Lulu和邱澤首次合作親密戲。（金盞花大影業提供）

電影《當男人戀愛時》23日舉辦媒體試映，邱澤、黃路梓茵（Lulu）與鍾欣凌一同進場和觀眾同看，其中Lulu首次參演電影就飾演為了還債下海兼差的拜金女，並和邱澤有大膽床戲，她苦笑說道：「結果大家看我床戲的反應居然是在笑，我還轉過去跟澤哥（邱澤）講說『現在是在笑幾點』！」

Lulu為了展現裸身美背的好膚質，在拍攝前先去全身去角質、果酸煥膚，上場前也喝點小酒，放鬆心情。正式拍攝時，她則跨坐在邱澤身上扭腰擺臀，突破出道至今最大尺度，她透露：「坐在上面一直搖，搖到腰快斷掉，真的是汗流浹背，汗都滴下來！還要有不同的叫聲，清場要從1樓清到5樓，每顆鏡頭都拍很久，拍完感覺變瘦了。」邱澤則說：「我每次看她拍完都在喘，真的是能量全開！」最後她拍了6小時，10幾個鏡頭才大功告成。

Lulu雖床戰邱澤卻沒接吻，不過男女主角邱澤跟許瑋甯的浪漫之吻，則無限甜蜜。邱澤透露，開拍前導演殷振豪把他倆帶進房間溝通，並抽象地形容所想呈現的感覺：「這場吻戲我要橘色，要有『重慶森林』的感覺，我們待會要去橘色的森林遊玩一下！」他們也快速掌握到導演想要的氛圍，順利拍攝完成。

此外，在《當男人戀愛時》中和邱澤有許多對手戲的鍾欣凌，看完電影已哭到眼腫，隔壁座位的朋友還向她借衛生紙。首次擔綱反派角色大姐頭的她，對於自己詮釋笑裡藏刀的嘴臉，直呼演得過癮，也不擔心先前在《我的婆婆怎麼那麼可愛》營造的親切可愛形象破滅。電影3月26至28日推出口碑場，4月1日全台上映。

(中時 )