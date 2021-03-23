民進黨在2018年的縣市長選舉中失利，但新竹、桃園兩地仍成功連任，使得林智堅、鄭文燦受到黨內相當高的期待，其中鄭文燦更被視為綠營2024總統大位的熱門人選，而其「接班」問題亦備受關注。近來傳出鄭文燦多次詢問林智堅「接班桃園」的意願，而林智堅也不排斥，但有媒體分析直言，林若從新竹轉戰桃園，「落跑市長」這個標籤恐怕會成為民進黨桃、竹雙輸的隱憂。

據《鏡週刊》23日報導，鄭文燦私下曾多次與林智堅探詢接班桃園的意願，而林智堅本身並不排斥，2月出席桃園活動時更說出「自己不是在桃園，就是在往桃園路上」這番話，明確表態有意轉進桃園，但報導也分析，林智堅不僅自己也有新竹市接班人的挑戰，現任市長轉進到外縣市本身就有技術上的問題。

該報導認為，若2022年林智堅要參選桃園市長，首先他要面對的問題就是「在籍4個月」的參選條件，想當然爾，新竹不能出現一個「不在籍的市長」，所以在林智堅遷戶籍後，新竹勢必要經歷4個月的「代理市長」時間，而提早離任的林智堅恐怕難逃「落跑市長」的標籤，這讓民進黨同時在桃園、新竹都埋下敗選的隱憂。

而民進黨現在在桃園還必須面對「藻礁公投」的議題，若處理不慎，恐連帶拉低民進黨在2022地方選舉中整體的大環境，更讓林智堅在卸任後的規劃更為困難。

(中時新聞網)