張姓男子5年前在軍中服役時性侵乾妹妹，她無法接受被極為信任的乾哥性侵，5天後自殺死亡，刑事部分因無法證明被害人死亡與性侵有關，將張男被依強制性交罪判刑5年6月定讞，民事部分，台灣高等法院維持一審判決，認為張須為了她死亡負責，判賠243萬多元。

法官指出，刑事依無罪推定及有疑唯利被告之原則，但民事訴訟在解決私權糾紛，張男無法證明並反駁死者家屬指控，就必須為性侵及被害人死亡，賠償家屬慰撫金等，共243萬7282元。

張男在2016年8月23日入伍服役，他在同年9月4日晚間，與其他友人到錢櫃KTV內飲酒玩樂，聚會結束被害人與張男及友人回家，張男竟恃其體格優勢，強行架住她身體後，不顧對方以「出來」、「你是有女友的人」等語口頭拒絕，加以性侵。

女人受侵犯後，以通訊軟體告知友人，並表達無法接受自己遭乾哥哥性侵害，及不知如何面對他；同年月10日下午5點，她因長期心情不佳自殺死亡，留下寫有「媽媽對不起，我不知道怎麼成為一個更好的人也不知道怎麼相信別人」的行事曆內容。

(中時 )