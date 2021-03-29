南韓電影《素媛》描繪的原型、12年前綁架並以變態手法殘忍性侵8歲小女孩的兇手趙斗淳，去年12月刑滿後，出獄已滿百天。據媒體披露，趙斗淳獲釋前，曾申請就業支援協助，因其身分敏感且無意工作，並未通過，目前他和妻子可領140萬韓元（約35000多台幣）的貧窮補助，大陸網友得知消息非常無語，認為韓國是在鼓勵犯罪嗎。

大陸媒體《海外網》今（29日）報導，當時年僅8歲的女童在上課途中，遭嫌犯趙斗淳擄進廁所強暴，雖然活下來，女童卻得終身裝人工肛門、使用尿袋。趙斗淳去年12月12日服滿12年刑期出獄，獲釋前曾提交就業支援的申請，但引發民意反彈，最終未能通過，且69歲的趙斗淳年紀也過大，不僅企業不願雇他，他也無意再就業。

目前，據韓媒綜合報導，趙斗淳整天待在家裡看電視和聽歌，閉門不出，生活一切張羅都是由妻子外出負責，夫婦每月可領140萬韓元（約合台幣35000多元）貧困補助。

得知消息的大陸網友在微博一面倒傻眼表示無語了，「韓國這是在鼓勵犯罪嗎？這種人出獄了對他還這麼好？韓國法律保護財閥，保護軍政，保護罪犯，就是不保護受害者」、「吃牢飯的比我吃外賣的香」、「這麼多補助」、「果然壞人總能理直氣壯的拿國家的錢」、「為什麼要把這種人放出來！他就應該永遠待在監獄」。

(中時新聞網)