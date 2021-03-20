香港一名66歲患有糖尿病、高血壓及高血脂症的男子，近日接種復必泰疫苗後，昨日上午在車內暈倒，後來搶救無效死亡，為首宗涉及施打復必泰疫苗的死亡個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，台灣嚴陣以待疫苗施打，並呼籲還是要相信科學。

指揮中心今(20)日召開記者會，對於香港男子死亡案例，羅一鈞回應，我方關注香港衛生署後續調查，並來做各方評估。

對於疫苗施打後情況，是否出現不良反應，羅一鈞說，疫苗使用不能與任何不良反應自行連結因果關係，對於此案，香港記者也採訪當地醫師，認為該名男子具有心血管疾病與糖尿病等高風險因子，死亡恐與心臟病有關，但實際情況建議還是要看病例才能研判。

羅一鈞也說，各國都已開始施打疫苗，以英國為例，BNT輝瑞疫苗施打1190萬劑、死亡調查事件為237件，英國施打AZ疫苗數量則是1170萬劑、死亡調查事件有289件，相關數據過去都在指揮中心記者會上多次報告。

羅一鈞強調，台灣對於疫苗施打情況嚴陣以待，呼籲還是要相信科學。

(旺報 )