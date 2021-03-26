隨著疫苗問世和兩岸疫情趨緩，金門縣府向中央提出「金廈防疫泡泡」方案，希望金廈「小三通」逐步恢復正常往來，具體建議是初期每2周試行1班往返，載客數上限是77人，開放對象則以有人道、就學和工作需求的金門鄉親與陸籍配偶為主。

縣府以目前逐漸進入後疫情時期，且金門始終保持零確診，廈門也有400天以上無本土病例，兩岸疫情朝向樂觀發展，因此在3月15日由縣長楊鎮浯帶隊赴陸委會，向主委邱太三提出「金廈防疫泡泡」方案，建議在金廈兩門做好防疫措施的前提下，以金廈先試先行的精神逐步恢復「小三通」客船往來。

但楊鎮浯縣長拍板全案低調進行，在陸委會3天後突然對媒體透露此事，才趕緊跟進發布新聞稿，但僅簡單和含糊說明行程、縣府立場，以致關心「小三通」新進程的鄉親搞不清楚陸委會和縣府到底在吹甚麼泡泡？因此怨言四起，甚至憂心縣府像一頭牛被中央牽著鼻子走，未能反映地方的實際需求，一點作為也沒有。

直到今天有媒體曝光縣府提出的「金廈防疫泡泡」方案內容後，縣府始透過觀光處大陸事務科證實具體內容就是初期每2周試行1班往返，且基於防疫能量考量，載客數上限是77人，開放對象則以有人道、就學和工作需求的金門鄉親與陸籍配偶為主。

縣府也說明，初步規劃申請者應備妥核酸檢測證明等文件，入境者需依中央疫情指揮中心規範，進行相關管控與隔離，落實必要的防疫措施。

縣府並強調，「金廈防疫泡泡」方案實際推動方式、方向與期程，尚需考量兩岸疫情狀況、防疫能量與管控措施，由中央流行疫情指揮中心與陸委會綜合評估與政策拍板，屆時，縣府團隊將全力配合，務必在落實完整的防疫配套措施下，逐步恢復兩岸小三通客運往來，協助金門的百工百業與鄉親安居樂業。

(中時 )