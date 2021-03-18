台灣疫苗取得進展落後他國，先前國際疫苗採購又被媒體人爆出立委介入，但該立委否認此事。國民黨、民眾黨立委今提案成立調閱小組監督疫苗採購，因綠委出席人數過少而順利通過，引發綠委不滿，頻頻阻擋質詢進行，又拱主席陳玉珍散會，最後陳玉珍離席，至今已超過1小時。

昨日立法院衛環委員會召開首個秘密會議，但被外界形容是「沒有秘密的秘密會議」，會議中衛福部以保密為由，拒絕將細節透露給國會監督。有鑑於此，陳玉珍及同黨立委廖國棟、張育美、蔣萬安、民眾黨立委賴香伶今日中午提出臨時提案第9案，要求衛環委員會成立新冠肺炎疫苗採購調閱專案小組，除遂行委員監督之權，亦為國人打開疫苗採購黑箱作業。

陳玉珍詢問衛福部意見，衛福部表示不遵照辦理，因此進入點名表決。民進黨立委賴惠員、蘇巧慧、吳玉琴、邱泰源、陳瑩 5人表示反對，國民黨立委張育美、廖國棟、蔣萬安、徐志榮，以及民眾黨立委賴香伶5人表示贊同，打成平手，最終由主席陳玉珍投下關鍵一票，宣布通過。

民進黨立委批評此舉有嚴重瑕疵，先是指宣讀不完整，只念最後一段，又說現場根本來不及把第9案讀完就表決，要求陳玉珍重新表決，但陳玉珍認為一切程序都照著規定走，本來提案也不會宣讀完整，並點出綠委矛盾之處說，既然來不及讀完，為何還可投下反對票？

今日民進黨綠委拒絕讓其他立委繼續質詢，要求重新投票，僵持至下午近1點半時，陳玉珍宣布休息1小時，隨後返回衛環委員會，又再次被阻止繼續質詢而離席，綠委也供她提出散會動議。

經歷與吳玉琴、陳瑩、劉世芳數次在廁所、電梯協商，陳玉珍返回衛環委員會，再次受到綠委包圍，委員會無法繼續進行，她說明自己接獲國民黨的會議要求後離場，並告知現場人員也可離場休息，但其他立委、衛福部長陳時中等人均留在現場等候，委員會的僵持狀況已維持超過1小時。

(中時 )