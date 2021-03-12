台中市一名李姓男子（中）涉嫌恐嚇北捷與台中市府，警方五小時內抓到人。（民眾提供／盧金足台中傳真）

恐嚇到捷運站行凶的歹徒在台中落網，圖為捷運警察在古亭站加強戒護。（圖／警方提供）

台中市一名住在大里區、42歲李姓男子，因酒後心情不佳，到處亂打電話釀大錯，12日恐嚇台北捷運公司，中午11時從手機發出恐嚇北捷的電郵，差5分鐘，11時20分還打電話到1999市民專線接獲不明男子來電，恐嚇要在市政府放置假炸彈，警方獲報後除立即加強巡邏戒備，台中市警察局第六分局立即組成專案小組，不到5個小時，警方即在下午4時於大里區大德街上逮捕李嫌到案，經警方深入追查，訊後依法《恐嚇公眾危安》移送台中地檢署嚴辦。

預告殺人電郵恐嚇北捷，還要炸中市府，悍警5小時抓到嫌犯

北市警方12日中午接獲捷運公司報案，指他們的信箱收到1封電子郵件，撰文者表示「要在古亭站殺人！」捷運公司人員隨後前往警局報案，警方也根據發信者IP深入追查，捷運警察也加派警力前往該站維安。

傍晚在台中傳出犯嫌落網的消息，據指出，台中市政府日前也接獲1封恐嚇信，內容也只有一行字，說他要去炸市政府，台中六分局警方循線追查，前往李男台中住處逮人。

「警察怎麼那麼快找到我」李嫌見警方到家裡逮人，嚇一大跳，還表示很後悔，至於寄給台中市府市民專線網站的槍枝照片，是他手機的玩具槍存檔照，另一名男子照，則是手滑寄錯，與恐嚇案無關。

警方表示，李嫌與家人同住，本來都做鐵工，但近來十多天未去工作，心情不佳，飲酒後心裡情緒激動，從中午11時15分從手機寄電郵給北捷，恐嚇要內容稱「要在古亭站殺人」，台北捷運公司立即向警方報案。

台中市警察局第六分局正在追查李嫌要炸台中市政府，一案兩破，意外在他手機看到寄給北捷的恐嚇信。

李嫌觸犯刑法151條：以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，最高處二年以下有期徒刑。

台中市警方強調，市政府為機關要地，除有市警局保安大隊警衛隊人員24小時駐守，轄區第六分局及市政派出所均距離不到900公尺，絕對不允許不法行為挑戰公權力，本次同時偵破李嫌恐嚇臺北捷運一案，彰顯警方將不法分子繩之以法，維護市民安全生活環境的決心。

(中時 )