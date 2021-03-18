歹徒作案用的兇刀。（警方提供）

台中市西屯區大容西街今（18日）下午驚傳一起當街砍人命案，一名男子左手遭人切斷， 利刃砍落的手掌被丟到水溝中不知去向，警方獲報除將傷者送醫急救，也在場搜尋斷掌，直到夜色降臨，擴大搜索範圍到大排水溝，不過目前前尚未尋獲斷肢。

台中市消防局今日下午4時許接獲民眾報案，指出大容西街有一名的左手掌遭人砍斷，頭部也有撕裂傷，消防救護人員到場送醫搶救。警方到場將斷掌的吳姓男子（29歲）送醫，並立即成立專案小組展開追查，迅速掌握涉案車輛發動攔截圍捕，僅用40分鐘，就在北屯區崇德路3段，將許男（27歲）、戴男（19歲）及黃男（22歲）3名犯嫌追查到案，詢後依法移送台中地檢署偵辦。

警方指出，雙方疑因財務糾紛下重手，據悉吳男斷掌被丟入水溝，警方先在案發現場搜尋，但沒有找到斷肢，之後更擴大搜索範圍，夜色中拿著手電筒照亮大排水溝，持續尋找斷肢。

(中時新聞網)