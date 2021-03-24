宋柏緯（左起）、何思靜、李沐、導演杜政哲、周興哲、婁峻碩和大鶴出席開鏡記者會。（吳松翰攝）

周興哲為電影瘦身五公斤。（吳松翰攝）

李沐將在電影中開金嗓高歌。（吳松翰攝）

宋柏緯演出個性執著又帶著傻氣的吉他社社長。（吳松翰攝）

婁峻碩染了一頭金髮現身。（吳松翰攝）

大鶴再度飾演高中生。（吳松翰攝）

何思靜扮演學校的校花兼熱舞社社長，同時也是李沐的好閨蜜。（吳松翰攝）

周興哲首次躍上大銀幕，配對金鐘新人得主李沐，合演改編真人真事的同名作《我吃了那男孩一整年的早餐》。24日電影開鏡記者會上，他分享自己飾演暖男學長，每天獻殷勤準備早餐追校花，反倒被貪吃鬼李沐攔截。現實生活中，他自曝在美國唸高中時，曾向校花告白遭拒，不過他化悲憤為力量，譜成多首暢銷金曲。有天校花回過頭問他：「那首歌是在寫我嗎？」他則打臉對方：「妳想太多。」成功扳回顏面。

周興哲第一次拍電影壓力大，努力減重5公斤，還學了吉他，希望在銀幕上看起來更帥氣。不僅如此，他也豪氣包辦該片的配樂和主題曲，讓導演杜政哲大讚很有心。他回憶自己高中校園生活，雖然沒用食物追女生，倒是送過點心給老師，笑稱「為了分數著想」。被粉絲封為「情歌製造機」的他認為浪漫是出其不意的驚喜，送過最浪漫禮物則是包包，讓一旁的婁峻碩和大鶴開玩笑：「哪像我們都只能送水煎包或髒髒包。」

此外，身材纖瘦的李沐這回挑戰「吃貨」角色，開拍前都在練習如何吃相好看，「最近瘋狂吃零食，可能巧克力或花生吃太多，沒想到長了針眼！」問起會不會擔心吃多長肉，她謙虛表示：「我腸胃不太好，加上每天都會量體重，所以目前都沒有變胖。」李沐也表示，將在電影中開嗓高歌兼彈吉他，尤其對手演員周興哲、婁峻碩和宋柏緯音樂底子好，讓她直言壓力不小。

為角色染了一頭金髮造型的婁峻碩，回憶自己就讀的高中很多美女，以前買早餐追女生就花不少錢；宋柏緯自嘲：「高中時都跟一群朋友去吃早餐，可能上學時間不太固定。」而大鶴則自豪高中被女生倒追，但他沒與對方交往，「後來我有參加她婚禮，當時還哭到不行」。該片本月底開拍，預計拍到5月，並預計明年上映。

(中時 )