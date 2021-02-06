新冠疫情雖讓民眾出國夢泡湯，台中市「中山73影視藝文空間」6日下午舉辦了一場別開生面的座談「從電影看柏林」，邀請已參加柏林影展18年的政大助理教授姚經玉擔任嚮導，除分享柏林的前世與今生，內容更一舉囊括《辛德勒的名單》的戰爭、《竊聽風暴》的人性、《維多莉亞》的不羈、《再見列寧》的親情、《柏林我愛你》的浪漫等22部重要電影，彷彿走了一趟「電影自由行」。

姚經玉除一揭這個充滿諜報、歷史、藝術與愛情的多樣貌城市，更逐一介紹經常在電影、新聞中出現的柏林圍牆東邊畫廊、國會大廈、波茨坦廣場、猶太人紀念碑、柏林動物園、查理檢查哨、亞歷山大廣場，以及柏林電視塔、布蘭登堡門等14個知名景點。有趣的是，德國在台協會還特別贈送每位觀眾神秘禮物－柏林象徵地標的「布蘭登堡門」口罩，成為講座驚喜亮點，讓觀眾安全開心神遊柏林。

姚經玉先以德國名導克里斯欽佩佐（Christian Petzold）勇奪柏林及歐洲雙料影后的巨作《水漾的女人》開場，帶出這個擁有750年歷史的柏林前世今生。並介紹佩佐前作《回不去的時光》藉一個遭毀容的女歌手，比擬二戰中遭炸毀的柏林，即便努力恢復往日容顏，美好時光卻難再復返，一窺戰爭帶給柏林的傷害。

台中市「中山73」二月份主題鎖定柏林，除推出史無前例的「熊熊係金ㄟ－柏林金熊獎電影」專題，連續放映《中央車站》、《愛的佔有慾》、《夢鹿情謎》、《禁身接觸》、《出走巴黎》及《無邪》等六部金熊獎電影以饗觀眾。

(中時 )