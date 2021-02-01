花蓮縣體育會田徑委員會近年來在主委曾志堅領導下持續推動與規劃訓練計劃，短距離、跨欄項目以及跳遠項目更是花蓮選手的重點發展項目，每年寒暑假規劃三級整合訓練營，並聘請各專長項目知名教練帶給選手不同的訓練與技術的突破，除了銜接不同階段訓練課程之外，更能提升基層教練們之間訓練交流之情誼。

110年全國中等學校運動會在雲林，曾志堅更突破以往既定的三級整合集訓營，在花蓮縣運動優先區計畫中規劃移地訓練計畫，遴選出40位菁英選手，由海星高中林清光教練、光復國中鄭萬富教練、宜昌國中林志杰教練、瑞穗國中陳明山教練與海星高中邱郁哲教練，帶領選手前進雲林移地訓練，除讓選手有不同的訓練環境與課程外，更能讓這群菁英選手提早適應與感受全中運在雲林的氣候與氛圍。

此次移地訓練計畫拜訪全中運拿下高中女子組400公尺跨欄金銀銅三面獎牌的雲林縣麥寮高中，由林進福總教練指導出優秀選手包含了楊睿萱、林美秀與許姵君，而林進福教練在選使時期是110欄、400欄國手，擁有豐富的經驗和資歷，更曾是我國U20級別400公尺跨欄的紀錄保持人。

林進福在執掌麥寮高中田徑隊兵符後，選手們透過訓練過程中，互相交流與增進情誼，從中互相學習，拓展視野，提升自我，更是震撼心靈衝擊；教練們專業知能交流，更邀請包含斗南高中陳計憲教練、鍾聖哲教練、楊至傑教練、麥寮高中林晏彤教練、北市大同高中朱明芳教練、員林農工劉元凱教練、台南新化高工胡文瑜教練、高雄中正高中許唐漢教練、後勁國中張耀仁教練以及桃園陳鴻傑教練一同訓練經驗分享。

林進福表示，感謝麥寮高中校長林正雄提供優質與完善的訓練場地與器材，以及所有教練無私分享相關訓練方針，並且勉勵選手們多一點點辛苦就能多一點點幸福，訓練辛苦是必然的，但我們能夠帶給選手努力背後的啟示，不同思維的感受，那更為重要，很高興來自各地的田徑運動團隊們，大家共同努力，為的就是讓在地優秀選手成績與技術有所突破，這些菁英選手更是我們未來國家的強大的資源，更期許各選手們在110年全國中等學校運動會都有突破自我的成績，我們一起相約全中運在相見。

(中時 )