伴隨油價高檔與防疫、宅經濟需求支撐，台塑四寶1月營運「淡季不淡」，合計營收1175.5億元，月增2.3％，年成長0.5％。其中，南亞（1303）、台化（1326）營收展現月年雙漲力道，月增3.6％、1.9％，年成長31.5％、18.1％，齊創近期新高。台塑（1301）1月營收月減2.5％，惟年成長也逾三成，顯見當前塑化價量動能明顯提振。

台塑化（6505）因1月杜拜原油均價月上漲5美元/桶及內、外銷產品價差皆比上月增加，加上乙烯等石化攀揚墊高，1月營收422.38億元，月增4.1％，居四寶單月成長領先，但因油價仍低於去年同期，年減27.3％。

台塑受制海運貨櫃吃緊，部分訂單延後出貨，加上麥寮HDPE廠2月中到3月中將安排定檢，為儲備庫存，減量接單，1月營收192.15億元，月減2.5％；惟當前PVC、EVA、PP、AN、MMA行情高檔走堅，支撐營收年增38.7％，居四寶年增力道領先。

台塑董事長林健男表示，大陸發泡料、電纜料及光伏料需求佳，EVA供不應求，且國際AE同業異常停車，加上PVC受美洲地區需求強勁，同業優先供應當地，減少外銷亞洲數量，推升市場價格，1月PVC、EVA及AE等產品價格月漲3~15％。

此外，今年因疫情帶動醫療手套及宅經濟等相關產品需求增加，且EVA太陽能封裝膜需求持續攀升，加上1月乙、丙烯現貨平均價格年增21.9％及12.6％，推升1月PVC、PE、EVA及AE等產品價格也比去年同期上漲28~39％。

南亞受惠銅箔基板等電子材料產品銷售持續暢旺，加上聚酯、化工產品營收持穩上揚，營運連八個月攀揚；1月營收293.46億元，達2018年9月來新高，年成長31.5％。

南亞董事長吳嘉昭指出，全球遠距經濟、車用電子、娛樂性電子持續拉抬電子材料產品之商機，使銅箔基板等系列產品持續供不應求、訂單滿載；環氧樹脂雖受風電超額需求減緩影響，但在電子用途訂單的挹注之下，銷售量大幅增加。整體電子材料產品在台灣、大陸之營收皆顯著成長。

EG1月上旬因氣候因素華東港口封航，致大陸EG進口量減少，港口庫存下滑，推升售價月漲15.5％，也提振業績表現。

台化因大陸內需復甦及歐美訂單回流，帶動市場需求增加，旗下丙酮、ABS、PS、PP、PC等產品行情聯袂上漲；1月營收267.49億元，年增18.1％，創近一年半新高。

台化副董洪福源說，大陸苯酚廠完成產能去瓶頸工程，酚酮銷量提升; ABS及PS市況順暢並就近供應大陸市場，客戶未因應春節減少提貨。

(工商 )