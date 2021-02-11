碩大肥美的高麗菜，任人採一顆只要30元。(吳建輝攝)

民眾只要導航到，彰化縣芳苑鄉五俊村上埤巷3號順正宮，正確座標為（23.931961,120.341315）。(吳建輝攝)

彰化種植高麗菜的青農洪寶評，因為年前菜價低，且就算採收也賣不掉，乾脆開放讓人採，讓民眾體驗採菜趣，將近一甲地3萬顆的高麗菜，讓民眾採免驚，帶工具自採只要30元，而憑低收入戶證明的話，就免費贈送2顆，要讓大家春節體樣不一樣的農村樂趣。

青農洪寶評表示，今年高麗菜批發價格低，最低每公斤甚至不到７塊錢，但市場價格秤斤賣，也還有40、50，生鮮超市甚至70元，他採收後還要辛苦載到台北賣，但供過於求，前幾天他周六北上販售，排隊到周二才能賣，放到都爛了，貨運也不願意載，因此乾脆開放讓人採。

洪寶評說，原本預計開放初一到初五，但昨天卻突然下起大雨，整個農田濕漉漉，泥巴很軟不好走，因此將開放初二至初四，上午８點到下午５點，採完為止，民眾自採攜帶刀子、袋子，導航到彰化縣芳苑鄉五俊村上埤巷3號順正宮附近，座標（23.931961,120.341315），就可以體驗自採高麗菜。

洪寶評說，一共１甲地３萬顆任你採，一顆只要30元，保證滿意，絕對採到賺到，另外憑中低收證明，一個人可以免費採2顆，歡迎所有鄉親，到彰化鹿港、王功附近旅遊時，不妨順道過來採菜，體驗農村採菜樂趣，而防疫期間，也提醒民眾記得要配戴口罩。

(中時 )