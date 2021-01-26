中澳貿易紛爭因雙方外交關係無起色而難有解套方案，韓國媒體指出，北韓在聯合國人權理事會敦促澳洲解決種族歧視等人權問題，相當罕見，似乎是想藉此委婉表達對北京當局支持。

北韓自身在人權問題上經常受國際社會譴責，也甚少針對人權問題發言。人權也經常是歐美國家拿來指責大陸的議題，中澳會交惡，除澳洲總理莫里森(Scott Morrison)緊跟美國總統川普(Donald Trump)對陸敵視態度還有將新冠疫情歸責大陸外，拿香港國安法、西藏、新疆維吾爾族譴責北京當局，也被認為是主要原因。

由於澳洲部隊在阿富汗執行維和任務期間曾濫殺平民，也曾因人權問題被北京當局攻擊。大陸外交部發言人趙立堅去年11月30日曾在Twitter發文轉載中國網路畫家「烏合麒麟」用CG技術創作的諷刺圖，並稱要求追求施暴澳軍責任。

此舉引莫里森大怒，並要求中方道歉，因為澳洲公開的刪節版調查報告中，雖承認澳軍曾在阿富汗殺害39名平民、俘虜，並涉嫌虐待其中2名俘虜，卻不包括之前遭指控澳洲特種空勤團成員殺害2名14歲少年後割喉棄屍案件。

莫里森稱該CG澳軍割喉少年不是基於事實，該圖是虛假圖片，該文是假消息，並要求Twitter刪除，但Twitter僅將該圖標記為敏感內容。不過由於澳洲貿易出口實在被大陸壓制得太慘，莫里森在3天後就不再要求道歉，並表示澳洲依然尋求與大陸建設性的接觸。

韓聯社引用非政府組織UN Watch(聯合國監督)報導，北韓常駐日內瓦代表韓大成20日在聯合國人權理事會例行會議中表示，澳洲應該徹底解決根深蒂固的種族歧視問題，在民族、種族、文化、宗教領域停止排外，停止殘暴且滅絕人性地對待或侮辱在押犯人，保障包括選舉權在內的殘疾人士基本人權不受侵犯。

值得注意的是，聯合國人權理事會列出4個例行人權評估國包括奧地利(因處理難民問題被列入)、黎巴嫩、尼泊爾、喬治亞，但北韓近期從未對這4國人權問題表達過任何意見，卻單獨將矛頭指向1年來與中國關係惡化的澳洲，似乎有意表明，儘管平壤當局因防疫封鎖邊境、幾乎切斷所有對陸貿易，仍將北京當成最重要盟友。

(中時新聞網)