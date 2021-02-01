緬甸軍方政變奪權 全國進入緊急狀態

緬甸軍方在去年支持的「聯邦鞏固與發展黨」（USDP）慘敗，不斷指控執政黨「全國民主聯盟」（NLD）選舉舞弊後，1日發動突襲，扣押了總統溫敏（Win Myint），還有身為國務資政的實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等執政黨高層。

綜合外電報導，就在緬甸軍方在發動政變奪權，宣布全國進入緊急狀態，並宣布將重新大選之際，「全國民主聯盟」1日代表翁山蘇姬，首度發表了聲明。聲明中說，緬甸民眾不該接受軍事政變，並該加以抗議。

「全國民主聯盟」說，相關聲明已上傳該黨在競選期間所用的臉書（Facebook）頁面。他們表示，這份聲明是在1日政變前寫好。而路透無法立即連絡到全民盟官員，以發表評論。

翁山蘇姬自從周一早遭扣押後，便沒有公開露面。「軍方的行動是要讓國家回到專制獨裁，」上面有她姓名，但沒有個人簽字的聲明中說，「我強烈要求大家不要接受，而要全心全意抗議軍方的政變。」

這篇聲明是由全民盟發言人溫廷（Win Htein）發佈，他在聲明下方親筆留言，強調聲明的真實性，並說這是翁山蘇姬的心聲。此外，他寫道「我以性命發誓，這對民眾的要求確實是翁山蘇姬真正的聲明」。

緬甸軍事政變已引發國際關注。白宮發表聲明說，美國總統拜登已經聽取相關簡報。美方要求緬甸軍方立即釋放翁山蘇姬等人，並表示反對任何改變選舉結果，或阻撓緬甸民主過渡的企圖。此外，美國務卿布林肯（Antony Blinken）也發表聲明，要求緬甸軍方立即釋放所有政府官員和民間社會領導人，尊重緬甸大眾在民主選舉中表達的意願。

另一方面，聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）「強烈譴責」緬甸軍方扣押翁山蘇姬和其他高層官員，而日本、澳洲，新加坡和印度等國也都對緬甸政局表示關切。

(中時新聞網)