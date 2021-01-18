經瑞穗鄉公所派員清理，坍方路段目前恢復單線雙向通行。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

銜接花蓮瑞穗鄉與豐濱鄉的花64線瑞港公路6.5公里處，今早傳出土石坍方阻礙道路通行，警方獲報到場查看，發現該處邊坡土石坍方佔據道路範圍約50公尺，造成雙向均無法通行，經工作人員清理後，目前已恢復單線雙向通行。

鳳林警分局交通組組長李信憲表示，奇美派出所今早6點30分左右接獲民眾報案指出，花64線（瑞港公路）6.5公里處有土石坍方阻礙道路通行；員警到場查看，現場邊坡土石坍方佔據道路範圍約50公尺，造成雙向均無法通行。

李信憲說，員警疏導交通外並通知瑞穗分駐所協助在瑞港公路西端0公里起點設置封鎖線，而港口派出所在公路東端入口協助設立警告牌，奇美派出所則在10公里處實施交通管制。經瑞穗鄉公所派員清理，坍方路段目前恢復單線雙向通行。

鳳林警分局呼籲用路人，隨時注意收聽警察廣播電台路況報導或提早改道行駛，行經坍方路段應注意行車安全，並遵照現場指揮人員疏導，以免發生意外。

(中時 )