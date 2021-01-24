我駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登及副總統賀錦麗就職典禮，民進黨國際部主任羅致政表示，這是1979年以來，我國第一次獲美國「就職典禮籌備委員會」正式邀請，堪稱重大突破；卻也引發藍綠論戰與各界質疑聲浪。港媒評論認為，民進黨刻意藉此炒熱、激化網路討論，藉由「熱戰」鼓動挺綠年輕人返鄉，為高雄市議員黃捷投下一張反對罷免票。

香港媒體《中評社》今日評論指出，民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，讓藍營士氣大振、綠營開始警覺，故傳出總統蔡英文在黨內中常會指示，不能再以「冷處理」對待罷免案，必須要拿出態度與戰略，在尊重黃的意願下搶救罷免情勢、守住這一席。然而，在蔡以總統之尊「登高一呼」後，反將戰線拉高，激起「討厭蔡英文」、「教訓蔡英文」與質疑行政不中立的情緒，恐對黃的情勢造成反效果。

評論表示，黃捷的罷免投票日在2月6日，原本看似中選會的「一片好意」，卻反倒成了民進黨要打熱戰與動員的尷尬點，因為時值農曆春節的前一個周六，除非年輕人提前返鄉，不然就得在當日專程回高雄投票，春節時再回家一次，短期內兩次返鄉，對其時間與交通成本影響不小，勢必衝擊投票意願。

評論分析，綠營的策略就是藉蕭美琴獲邀出席美國正、副總統就職典禮，全面在網路上開嗆國民黨唱衰、被打臉，將網路熱度炒作到高峰，為「罷捷案」注入熱度，讓挺綠年輕人不顧一切返鄉為黃捷投下反對罷免票，就像當年民進黨成功動員大量青年回鄉「罷韓」一樣。

(中時新聞網)