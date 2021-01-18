三星集團實際領導人、三星電子副總裁李在鎔在與南韓前總統朴槿惠閨密崔順實干政醜聞中，涉嫌以公司資金89億韓元在內總計298億韓元行賄，遭首爾高等法院刑事一部宣判更審處2年6個月有期徒刑，並當庭羈押，專家認為，這次李在鎔在劫難逃。南韓業界擔憂，目前三星的競爭對手正在擴大投資，加上市場變化極快，恐對於南韓經濟造成損傷。

李在鎔遭判行消息一出，三星電子股價急挫，終場收跌3.41%、報在85000韓元；三星物產股價同樣重挫6.84%，三星生產顯示器部門三星SDI下跌4.21%，三星重工下跌2.74%，三星生命保險下跌4.96%。三星在倫敦證交所上市的股票同樣大跌近4%。

據《Korea Times》報導，南韓商業遊說團體FKI指出，三星為南韓的經濟做出卓越貢獻，對於判決結果感到遺憾，並有鑑於該公司在全球知名度，將對南韓經濟造成損傷。

FKI認為，三星高層陷入真空，導致該公司決策將受到影響，甚至落後同行。南韓業界指出，在半導體產業競爭激烈的當下，主要競爭對手都加緊腳步，導致三星無法進行大規模投資計畫。三星不只擁有全球最大記憶體龍頭，同時也是與全球晶圓代工龍頭台積電、美國半導體巨頭擁有先進製程研發技術，並且有IC設計能力的垂直整合製造(IDM)模式的半導體廠商。

三星電子2020年成績斐然，營業利潤年增率達29.46%、至35.95兆韓元，三星同時為南韓股市最大權值股，同時與SK、LG、現代汽車等韓企比重占整個韓股6成，三星就占超過37%。

外界預估，三星電子在記憶體產業穩居龍頭角色，2020年非該產業的半導體投資上，花費12兆韓元。三星也在2019年宣示過，打算在2030年成為全球系統半導體龍頭，並利用極紫外光(EUV)微影技術，在10年內超越台積電，預計投入133兆韓元，但當時也有分析指出，三星集團捲入南韓業界都怕的行賄醜聞，恐對於該公司發展造成影響。

(中時新聞網)