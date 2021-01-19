艾美特-KY(1626)去年12月營收拉出長紅，年增近5成，主要受到冬季商品熱賣，2020年營收減幅亦縮小到10％以內，預期在成本控管、創新產品及開發新客戶、新市場的帶動下，全年可望維持獲利。展望今年，期望在更多元化家電產品的帶動下，減少淡旺季的影響，力拚營運成長。

艾美特-KY原本12月是淡月，但拜寒流之賜，冬季商品熱賣導致缺貨，營收攀升到8.19億元，月增88.8％，年增49.6％；累計2020年營收92.07億元，年減9.2％。

展望2021年，董事長史瑞斌主要延續內外銷並進策略，大陸市場自有品牌方面，主導品牌年輕化，以「儲存年輕用戶」為目標，持續加深品牌經營的向下深度與廣度，產品除過去兩季品外輔以不受季節影響的清掃類與健康類產品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差。

外銷方面，繼續網羅新客戶群，2020年下半年簽下幾個重量級新客戶，預計為2021年挹注約5000萬人民幣的營收；新市場開發方面，東南亞市場依然是2021發展的重點，2019～2020年成長11％，預期今年將達成20％的成長，東南亞市場以菲律賓為最大，其次還有馬來西亞、印尼與泰國等，新客戶預計達成3～5％的成長。另一方向為跨境電商的發展，主打美國與沙烏地阿拉伯，將為外銷市場開拓新的成長亮點。

此外，在深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2019年如期動土開工，預計今年中完竣驗收，建物驗收後，TCL遷移補償金約1.5億人民幣將可完成認列。

(時報資訊)