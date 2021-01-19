大陸國家發改委綜合司司長嚴鵬程19日表示，大陸新冠疫情散發勢必會對消費構成擾動，2020年12月消費數據已略有波動，未來將完善消費政策，有序取消行政性限制消費購買的規定，推動汽車等消費品由購買管理轉向使用管理，並鼓勵限購城市適當增加號牌指標。

路透報導，相比於2020年，大陸在常態化疫情防控方面已經積累不少經驗，防控措施更加科學精準精細，這將有效降低疫情對生產生活的影響。但大陸部分地區零星散發的聚集性疫情，碰上春節假期傳統消費旺季，消費市場勢必將受到擾動。

嚴鵬程表示，發改委要促進家電等保有量大的耐用消費品更新消費，推進廢舊家電回收處理系統，支持開展家電以舊換新活動，推動家電消費更新升級，並積極發展住房租賃市場，促進住房消費健康發展。

大陸國家統計局18日公佈的數據顯示，2020年12月社會消費品零售總額年增4.6％，遜於路透調查預估中值5.5％，年減3.9％。統計局表示，中國12月消費增長有波動，是受個別地區疫情的影響。

(工商 )