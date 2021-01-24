2020年新冠疫情爆發，加速全球格局變化，連中美軍事在太平洋地區較量也大幅升級，大陸海軍艦艇擴大更引發美國擔憂，對此，綠委王定宇認為，雖然大陸擁有世界上最大規模的海軍，但在海外卻無專業船舶工人以及現代化維護設備，來維持艦隊遠離本土時的戰備狀態，而這將是解放軍成為全球軍事強國的最大缺點。

王定宇今（24日）在臉書發文表示，美智庫「戰略和預算評估中心」（CSBA）報告指出，大陸現雖擁有世上規模最大的海軍，但當前也面臨著一個窘境：相比美國，北京無法在海外擁有專業船舶工人以及現代化維護設備，來維持艦隊遠離本土時的戰備狀態，而這個缺點將會是大陸成為全球軍事強國的主要絆腳石。

儘管大陸2017年在非洲國家吉布地建立了一個海外基地，並且也正嘗試於非洲東海岸以及南太平洋以商業手段設立基地，王定宇直言，但大陸必須承擔這些商業手段帶來的成本，如為地主國建立水壩、機場、海港等等的舉措，這些成本在加總之後可能遠比美軍的維持費更高，而大陸和這些提供基地的國家，也欠缺如同美國和美方盟友之間的信任基礎。

王定宇更觀察到，近30年來與俄羅斯的友好關係，促使大陸戰略面向轉向海洋，其最直接的挑戰就是位處第一島鏈的台灣，美國當然會為此提升對台灣的軍售質量，並頻繁地派出高級官員出訪台北，不過台灣政府也需要修正其國防理念，例如減少對大型傳統武器系統（large legacy weapons systems）的投資，更專注於不對稱作戰，並與日本在軍事方面加強合作，來應對大陸的威脅。

(中時新聞網)