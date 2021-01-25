北京市十五屆人大四次會議24日舉行新聞發佈會，由北京市發改委、市科委、市商務局和城市副中心管委會有關負責人解讀北京市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要，更提出「十四五」將努力實現淨增100萬中等收入群體，促進居民收入增長與經濟增長基本同步。

北京市方面指出，2020年的居民人均可支配收入已達到6.9萬元人民幣，在全大陸處於較高水準，初步形成了以中等收入群體為主體的格局。

北京市發改委主任談緒祥表示，將從強基、擴中、提低、調節等4個方面推動落實。所謂「強基」就是要以高品質發展夯實居民增收的基礎；「擴中」為多措施並擴大中等收入群體；「提低」則要千方百計提高低收入群體收入，「調節」來發揮好社會保障、收入分配等社會政策調節作用。

據《北京日報》報導，北京市還將加速懷柔綜合性國家科學中心建設，在光電子、區塊鏈等前沿領域繼續佈局建設新一批新型研發機構，同時城市副中心「十四五」規劃綱要已基本編制完成，即將印發實施。

(旺報 )