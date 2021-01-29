金管會公布2020年金融業獲利概況，受惠股市交投熱絡，帶動證券期貨業獲利顯著成長、保險業亦受惠投資收益顯著增加，有效彌補銀行業獲利衰退缺口，使金融三業合計稅前獲利達6756.58億元，較2019年成長6.47％、再創歷史新高。

證期局統計，證券期貨業去年稅前獲利達817.38億元，較前年568.28億元大增249.1億元，年增率達43.83％。其中，證券業稅前獲利657.97億元、年增達51.56％，期貨業稅前獲利50.29億元、年增17％，投信業稅前獲利109.12億元、年增19.74％。

證期局副局長蔡麗玲表示，去年資本市場交易熱絡，交易量增加帶動證券業及期貨業獲利顯著成長，投信業亦受惠規模成長帶動營收增加，使得證券、期貨及投信業去年獲利均創下2012年展開統計以來新高紀錄。

保險局統計，保險業去年稅前獲利2231億元、年增達30.7％、創歷史新高，其中壽險業稅前獲利2061億元，年增達33.2％、亦創歷史新高，產險業稅前獲利170億元、年增6.3％。保險局主秘林耀東表示，主要受惠壽險業去年投資收益增加830億元所帶動。

至於銀行業去年稅前獲利3708.2億元，較前年4070.3億元減少362.1億元、年減8.9％。銀行局副局長林志吉表示，主要受到國銀稅前獲利3126.8億元、年減達13.3％拖累，信合社稅前獲利亦較前年略減，外銀、在台陸銀、票券金融等其他銀行業稅前獲利仍成長。

對於銀行業去年獲利衰退，林志吉分析，主要由於全球金融市場劇烈波動，使銀行投資淨收益年減455億元。再者，新台幣升值及匯率波動致使銀行海外資產匯損增加，加上全球央行降息致使銀行利息收益減少，3大因素致使國銀獲利明顯衰退。

(時報資訊)