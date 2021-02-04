得益於投資銀行部門強勁獲利，德意志銀行在2020年出現小幅的年度獲利，為2014年以來首見。

德銀周四公布財報，2020年歸屬股東淨利為1.13億歐元(約合1.35億美元)，扭轉虧損，2019年虧損57億歐元；此前分析師預期2020年相同數據為小幅虧損3億歐元。

該德國最大的銀行多年前陷入洗錢風波以及抵押貸款危機中的角色，遭到巨額罰款。索英(Christian Sewing)在2018年接任執行長，進行重整，為任期中首次的獲利勝利。

德銀在過去十年總計虧損了82億歐元；根據一項共同預測，分析師認為該行2021年將有另一個正的獲利。

如同其他銀行同業，德銀也經歷了因疫情而來的市場波動，交易量提升，在去年帶動了投資銀行部門的獲利；該部門去年營收上升32%，來到92.8億歐元，而主要的固定收入、貨幣銷售和交易業務則上升了28%。

德銀去年第四季淨營收為55億歐元，稅前利益為1.75億歐元，淨利為1.89億歐元。2020年全年淨營收為240億歐元，稅前利益為10.21億歐元，淨利為6.24億歐元。

(時報資訊)