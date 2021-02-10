楊鎮浯縣長慰勉機場工作人員的辛勞。（李金生攝）

外島金門湧現返鄉人潮，今天小年夜入境旅客估約6000人，尚義機場人來人往，出現「小三通」因疫情停航以來少見的熱況。縣長楊鎮浯偕金門航空站主任洪念慈迎接鄉親回家團圓，場面溫馨熱鬧。

楊鎮浯縣長今早偕金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家和金城鎮長李誠智巡視3大傳統市場年貨供需後，即馬不停蹄轉往尚義機場迎接春節連假首波返鄉人潮。

楊鎮浯在金門航空站主任洪念慈、縣府觀光處副處長許績鑫等人的陪同下，巡視機場入口大廳的體溫監測儀和自主健康報到站運作情況，並慰勉相關工作人員的辛勞，也提醒鄉親配合做好各項防疫措施，保護自己和別人，大家都能過一個平安年。

楊鎮浯現場發送象徵十全十美的10元小紅色，祝福大家「牛氣沖天、鼠氣全消」，在新的一年揮別疫情陰霾，走向健康、希望的新生活。大人、小孩從「阿牛縣長」楊鎮浯手中拿到喜洋洋的牛年布偶，都十分開心!

洪念慈指出，華信與立榮航空在春節連假的首日共有來回104個班次，其中48班是大型飛機，單向提供約6000個座位數，目前連假航班尚有部分空位，大多數鄉親也都訂妥來回機票，若返台臨時仍有加班需求，在國際航線仍未恢復正常下，可有效率支援的彈性空間，預期今年春節將往年順暢許多。

外島金門湧現返鄉人潮，今天小年夜入境旅客估約6000人。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯偕金門航空站主任洪念慈迎接鄉親回家團圓，場面溫馨熱鬧。（李金生攝）

楊鎮浯縣長慰勉機場工作人員的辛勞。（李金生攝）

尚義機場啟動體溫監測儀，做好第一線防疫把關工作。（李金生攝）

楊鎮浯縣長感謝華信、立榮全力疏運，期待今年春運順暢完成。（李金生攝）

(中時 )