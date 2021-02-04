縣長徐榛蔚、警局長蔡丁賢利用召開治安會報，公開表揚6行員機警攔阻詐騙匯款案。（花蓮警方提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣金融機構去年協助花蓮警方成功攔阻詐騙36次、攔阻金額達1600萬元，顯示金融機構設第一道協助預防詐騙防線，成效斐然。縣長徐榛蔚利用治安會報，表揚6個金融機構行員，正逢年關，詐騙手法層出不窮，仍呼籲民眾提高警覺，當心受騙。

攔阻詐欺案件有功行員，包括台灣銀行花蓮分行、台新銀行花蓮分行、永豐銀行花蓮分行、國泰世華銀行花蓮分行及中國信託銀行花蓮分行；徐榛蔚說，除仰賴警察機關偵辦詐欺集團外，也需要金融相關行業人員協助，始能防範未然，守護民眾財產。

縣警局資料顯示，去年花蓮警方與金融機構業者成功攔阻詐騙案件共計36件，詐騙手法多為假交友、假投資、猜猜我是誰及假冒公務機關名義等，攔阻總金額高達1600萬元，其中更是不乏攔阻金額逾百萬案件。

縣警察局長蔡丁賢表示，疫情期間，民眾生活習慣改變，在家使用電腦及手機時間較以往增加，導致上網接觸相關詐騙管道增加，警方發現，網路交友中，以假交友為多，犯嫌多透過網路臉書等社群媒體假冒外籍「軍官」或「商人」等身分，善用甜言蜜語，誤以為遇到真愛，輕易答應對方的要求匯款。

蔡丁賢說，年關已近，更要注意詐騙手法出籠。有任何疑慮，可多利用110或165諮詢電話，並牢記防詐騙三步驟：「冷靜」、「查證」、「報警」以免受騙上當，確保自身財產安全。

(中時 )