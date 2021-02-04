在友達(2409)去年第4季繳出不錯獲利成績後，群創(3481)也公布去年第4季獲利高達101億元，連續兩季轉虧為盈外，也創2017年第3季以來新高，每股盈餘1.04元；2020年轉虧為盈，稅後淨利為16億元，每股盈餘為0.17元。

群創指出，由於疫情衍生出的宅經濟相關產品需求持續暢旺，支撐面板價格上揚，去年第4季合併營收為781億元，營業淨利為101億元，稅後淨利為101億元，每股盈餘為1.04元。折舊及攤銷為新台幣90億元，資本支出為新台幣49億元。2020年全年合併營收為2699億元，營業毛利為238億元，營業毛利率8.8％，營業淨利為18億元，稅後淨利為16億元，每股盈餘為0.17元。

出貨量部分，去年第4季整體出貨面積743萬平方公尺，較前一季減少4.9％，液晶面板售價為每平方公尺362元美金。中小尺寸營收為175億元，較前一季增加1.7％；中小尺寸合併出貨面積81.3萬平方公尺，較前一季增加8.0％。

2020年整體出貨面積為2,857萬平方公尺，與2019年全年整體出貨面積為2894萬平方公尺相比減少1.3％；中小尺寸方面，2020年全年合併出貨量共計2億9200萬片，與2019年全年出貨量2億5700萬片相比增加13.6％。

第4季營收以產品應用別區分，手機及商用產品為27％，可攜式電腦為25％、桌上型螢幕為11％、電視為38％；以產品尺寸別區分，10吋以下為22％、10到20吋為29％、20到30吋為12％、30到40吋為7％、40吋以上為29％。

今年第1季可望淡季不淡，主要由於消費者的工作及生活型態逐漸改變，造成電子消費性產品的需求提升，使得客戶拉貨動能持續，帶動IT及電視產品等面板需求。此外，由於面板上游供應鏈材料緊缺，加上各類型產品產能排擠的影響，推升了面板報價上漲空間，第1季整體面板價格漲勢可望延續。

群創預期第1季大尺寸出貨持平，ASP季增5～9％，中小尺寸出貨減2～5％。

(時報資訊)