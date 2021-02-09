9日日股除連三日收紅外，並再創新高。因企業紛報財報佳音，加上目前疫苗推廣堪稱順遂，市場也對全球景氣回溫抱以樂觀態度。日經225指數再創30年新高點收29,505.93點，上漲117.43點，漲幅0.4%。東證股價指數收1,925.54點，上漲1.59點，漲幅0.08%。

三菱日聯證券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)表示，市場買進的股票都是很有基本面支撐的，像是晶片相關族群。至於航空與鐵路類股，到早盤還有見買盤湧入，但是屆時若這些運輸業者基本面未有明顯改善時，很容易就立馬被市場拋售。

拜自己旗下兩檔願景基金（Vision Fund）所賜，上季淨利暴增超過20倍，軟銀集團(SoftBank Group)股價盤中一度碰觸一萬日圓，並創下20年新高價位。同時，股價一度上漲超過5%，也是軟銀這兩個月以來單日最高漲幅，最後收漲3.41%。

晶片相關類股也是漲聲不斷，村田製作所(Murata Manufacturing)漲3.21%，東電化(TDK)漲2.65%，愛德萬測試(Advantest)漲2.26%，以及東京威力科創(Tokyo Electron jumping)漲1.9%。

擁有比特幣交易平台Coincheck的Monex Group股價飆升16.05％，因為特斯拉宣布，已敲進15億美元虛擬貨幣比特幣，未來用比特幣就可購買自己的電動車。

航空股由紅翻黑，日本航空(Japan Airlines)與全日空(ANA Holdings)分別下跌0.95％與0.92％。

日圓匯率升值，汽車股應聲倒地，本田(Honda Motor)跌1.19%，日產(Nissan Motor)跌0.02%，豐田(Toyota Motor)也跌0.54%.

美元於亞洲盤交易時，一度走貶兌104.85日圓。

弱勢個股如日立(Hitachi)跌3.06%，大金工業(Daikin Industries)跌2.5%。

(時報資訊)