美國新任總統拜登於台灣時間今凌晨宣誓就職，我駐美代表蕭美琴受邀觀禮，台灣民眾黨表示，這是一個正向訊息，尤其從拜登政府對亞洲事務的人事布局看來，美國主觀上很願意持續協助台灣並加強台美關係，蔡政府後續能否為台灣爭取到更多更好的實質發展利益，例如BTA與FTA等，將是拜登政府上台後台美關係的觀察指標。

民眾黨臉書今指出，拜政正式交接成為美國新任總統，其內閣成員也將在通過國會表決後依序上任；綜觀拜登政府，內閣成員有著背景多元、同意全球主義，以及經驗豐富的共同特點，雖然多人曾在歐巴馬政府任職令人詬病，但面對美國疫情失控、社會分裂、貧富差距大等急待解決嚴重問題，經驗豐富的「老朋友」或許更適合解決問題，穩定局勢。

民眾黨分析，拜登政府在短期內可能會將大部分注意力和資源集中在國內的疫情和經濟問題，並在外交上一改川普的孤立主義，回到與盟友合作處理國際事務的傳統。

至於美國新政府上台後對台政策是否調整受矚目，即便準國務卿布林肯，日前在參議院人事聽證會中特別談到台灣，並承諾拜登政府會延續對台灣的承諾，包括確保台灣自主防衛能力及餐與國際地位，但民眾黨認為，拜登政府是否為持續賣給台灣大量軍備及時常發表挺台言論仍待觀察。

此外，蕭美琴受邀出席拜登就職典禮觀禮，民眾黨表示，這是一個正向訊息，但美國內部仍有嚴重的問題需要解決，因此，未來我們需要持續秉持專業和認真的態度持續關注美國政策走向與美台關係發展。

(中時 )