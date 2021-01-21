拜登新政 暫停驅逐部分移民100天 16:352021/01/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登新政 暫停驅逐部分移民100天。(示意圖／達志影像shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國國土安全部今天晚間發布的備忘錄，美國新總統拜登的政府將暫停100天將部分移民驅逐出境，以確保能有「公平和有效的移民執法」。 路透社報導，這份備忘錄還寫道，拜登新政府會把重點放在美墨邊境安全和2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情大流行上。 拜登在競選過程中，已承諾會暫停驅逐移民出境。 拜登接收的爛攤子 拜登就職上演慶祝行情 美股再創新高 (中央社) #移民 #拜登 #驅逐 #美國 #備忘錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》拜登演說激勵 日經重登30.5年新高 15:572021/01/21 財經 蕭美琴受邀出席拜登就職典禮 民眾黨肯定：正向訊息 14:012021/01/21 政治 拜登簽17項命令逆轉川普政策 重返WHO、巴黎協定 08:312021/01/21 國際 陳思奕》拜登第一波改變從換下媒體署長開始 09:492021/01/21 海納百川 拜登正式就任美總統 藍委：兩岸衝突將沉寂一段時間 10:552021/01/21 政治 拜登重返兩大協議 須中國配合 04:102021/01/21 焦點新聞 拜登就任美國新總統 百日鋪陳中美未來4年關係 11:362021/01/21 兩岸 【拜登就職】拜登就職演說 矢言國家合一 01:132021/01/21 國際 祝賀拜登 蔡英文：持續深化合作夥伴關係 08:112021/01/21 政治 【拜登新政】拜登上任第一天就惹怒盟友 推翻川普舊令 鄰國喊失望 12:582021/01/21 國際 拜登上任46屆美國總統 服裝大揭秘 11:182021/01/21 消費 國際熱門新聞 白宮新發言人處女秀 一句話讓美媒全感動了 - 國際 【拜登就職】最後一天不忍了 共和黨大咖撕破臉公開痛罵川普 - 國際 拜登政府竟未遭大規模逮捕？川粉超崩潰 - 國際 終於擺脫白宮了 一張圖露餡梅蘭妮亞大解放 - 國際 川普仍維持傳統留信白宮 拜登親口透露內容了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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