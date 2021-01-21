根據美國國土安全部今天晚間發布的備忘錄，美國新總統拜登的政府將暫停100天將部分移民驅逐出境，以確保能有「公平和有效的移民執法」。

路透社報導，這份備忘錄還寫道，拜登新政府會把重點放在美墨邊境安全和2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情大流行上。

拜登在競選過程中，已承諾會暫停驅逐移民出境。

(中央社)