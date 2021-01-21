美國商會今天發布「2021商業景氣調查」，86％商會會員樂觀看待2021年台灣經濟前景，比例創歷年最高。超過78％企業看好台灣未來3年的經濟表現，有40％企業計劃擴大徵才。美國商會表示，現在是台灣的黃金時刻，台灣應把握優勢發展。

美國商會指出，參與國際貿易協定將影響台灣產業競爭力，也是企業關心的重點議題，調查顯示，超過65％企業認為，美台雙邊貿易協定（BTA）是影響企業經營的重要因素，另有53％企業認為台美應簽署避免雙重課稅協定（DTA）。

調查也發現，高達96％企業認為台灣防疫成果傑出，近64％企業肯定台灣政府的經濟紓困方案。美國商會執行長李豪指出，現在是台灣的黃金時刻，台灣應把握優勢發展。

對於美國總統拜登上任後，是否影響台美簽署BTA，美國商會認為，台灣近年成為美國第9大貿易夥伴，對美國的重要性上升，帶動台美簽BTA的可能性和合理性，台美簽署BTA沒有捷徑，會從TIFA（台美貿易投資暨架構協定）談判開始慢慢進展。

(工商 )