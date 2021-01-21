民主黨實現完全執政，正式上任的拜登政府推動加稅計畫的機率大增，勢必對美國企業未來的營運成本構成衝擊，美企紛紛加強財務預測，為新政府可能的稅改行動預做準備。

卸任總統川普2017年實施稅改，將企業稅率從35％大砍到21％，新總統拜登競選時就言明當選後會推翻。拜登建議企業稅率調高為28％，且年獲利超過1億美元的企業，恢復課徵15％的替代性最低稅（alternative minimum tax）。

此外拜登打算針對美國跨國企業的海外所得加稅；生產線移往海外的美企，提議徵收10％的離岸懲罰稅；替美國本土創造就業機會的公司，則享有減稅優惠。

食品製造商康尼格拉食品（Conagra Brands）、綠色電力供應商NRG Energy和航空服務公司ARR，目前正在審慎檢視公司帳冊及營運，以釐清拜登稅改提案對它們稅務責任的影響。

康尼格拉食品財務長馬柏格（David Marberger）透露，該公司試著就拜登的稅改大計進行沙盤推演。他另提到，一旦政府加稅，意味可供回購股票和推動併購的資金會變少。

會計師事務所Anchin, Block & Anchin合夥人穆拉尼（Matthew Mullaney）指出，企業稅調高的話，各行各業都將受到影響，這似乎成了企業高層最大隱患。

民主黨是眾院多數黨，在參院可靠副總統賀錦麗的關鍵票掌握表決優勢。有鑑於此，律師事務所Gibson, Dunn & Crutcher合夥人史隆（Eric Sloan）表示，法界人士預期拜登的稅改法案應可成功上調企業稅稅率，不過是由21％調高至25％，不會高到拜登競選政見主張的28％。

修改境外超額利潤稅負（GILTI）規定，也會加重企業稅負，拜登建議將GILTI稅率拉高到21％。稅務軟體公司Vertex經濟學家兼稅務政策顧問薩利斯（George Salis）指出，調高GILTI稅率，再加上恢復2017年取消的替代式最低稅負制，拜登這些提案勢必讓企業稅負「大幅增加」。

即便企業高層未雨綢繆做沙盤預測，各大公司可能還是會待法案提出後，才會考慮如何應付拜登的稅改計畫。

(工商 )