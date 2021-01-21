隨著美國新總統拜登正式上任，加上民主黨掌控眾議院、在參議院獲得些微多數優勢，分析師預期大型基建法案可望獲得國會通過，原因在於兩黨對此共識極高、爭議較小，而該法案亦可能涵蓋乾淨能源與5G佈建項目。

拜登與其他政治領袖可能優先推動更多經濟紓困計畫，以幫助承受疫情衝擊的民眾與企業，這點毫無疑慮。但在此之後，拜登政府可能提出大型基建計畫，以協助經濟重回正軌。

資產管理公司Insight Investment資深投資組合經理人坎納（Gautam Khanna）表示：「民主黨在參院席次僅些微多數，基建支出可能爭議較小且容易實施。規模1.5兆～2兆美元法案可望獲得通過。」

投資機構Haverford Trust投資策略部主管史密斯（Hank Smith）表示：「在基建法案方面應該有兩黨合作空間，畢竟各界討論重建已有一段時日。若兩黨能達成協議，對於拜登執政初期是一大勝利，對經濟也是加分。」

(工商 )