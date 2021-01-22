美國拜登政府正式就職，美中台關係展開新局。國民黨智庫國家政策研究基金會外交國防組召集人林郁方今天表示，未來美中關係有望改善，這也會是兩岸和解的契機。

國家政策研究基金會今天召開「美國兩岸政策的變與不變」記者會，探討拜登政府兩岸政策的新構想和作為，以及中華民國該如何因應兩岸新局。

林郁方指出，民進黨支持者認為美中關係會持續惡化，而這樣的走向對於台灣是好的結果。確實美中關係會有持續鬥爭的地方，但也會有走向和解的部分出現。

林郁方進一步指出，民進黨的朋友們可能會不喜歡看到美中和解，但是美中和解就是兩岸和解契機。蔡英文本人在元旦文告中強烈表明台灣願意跟中國大陸和解，如果她真想要和解的話，民進黨沒有理由擔心美中和解會傷害到台灣。

林郁方強調，美中會繼續競爭，美國會繼續需要台灣，因為台灣是跟大陸打交道的重要籌碼，因此台灣重要性不會稍減。如果美中關係改善的話，在南海、台海對峙緩和，這也會讓台灣和中國大陸關係改善很多。

淡江大學戰略所教授何思因表示，拜登政府的台灣政策不會像川普政府把台灣推到前台，而是會把台灣放在後台的爐灶慢慢燉，其實這是對台灣好的，雖然很多民進黨學者官員不這麼認為。

何思因說，民進黨政府最常說的一句話是「台美關係沒這麼好過」，這話是真的，但我們不只要讀他講了什麼話，還要讀他沒講什麼話，現在的兩岸關係大概是1979年最糟的時候。

何思因又說，台灣被放到後台，美中先慢慢改善關係，台灣也可以跟大陸改善關係。川普政府拱台灣的做法對台灣當然是不錯，但國際政治不能只看兩方，更要看多方，「我老是擔心川普政府對台灣是死道友不死貧道。」

(中時 )