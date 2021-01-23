前美國國務卿蓬佩奧解除對台交往限制，在美國總統拜登上任後會如何處理？知名美國中國問題專家藍普頓（David Lampton）認為。美國總統拜登上任後，拜登政府會悄悄把解除對台交往限制，推回到以往的「現狀」。

據香港媒體《中評社》報導，知名美國中國問題專家藍普頓（David Lampton）日前在喬治·華盛頓大學舉行的「拜登政府下美中關係」在線研討會上也提及台灣問題。指拜登政府會敏感地處理台灣問題。他認為，拜登政府會悄悄將被前美國國務卿蓬佩奧解除的對台交往規則，會推回到以前的「現狀」，可能不會做大的宣布，會更謹慎行事。他也懷疑美國國務院會願意放棄對此問題的掌控，而交給美國在台協會（AIT）處理。

前美軍太平洋司令法倫（William Fallon），日前也在美國智庫亞洲協會的「美中關係未來」在線研討會，談到台灣問題，他表示，台灣有許多可以自我幫助的事沒做，讓他感到失望。在許多方面，台灣人以為如果真有壞事發生，不用擔心，美國會來救我們。他甚至認為台灣對大型武器關注過多。

法倫表示，美國是應當支持美台貿易、支持台灣民主，但川普政府最後幾個月在台灣問題上採取的行動並無助益。法倫強調，他不贊成美中雙方在台海軍事上針鋒相對，互秀肌肉。美國不必在台海捶胸頓足（beat our chests），但美國也可向解放軍傳遞信息：「如果他們冒進，最好三思，因為如果事情真的發生，會損害他們自己。」

(中時新聞網)