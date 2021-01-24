受利比亞減產原油與大陸疫情壓抑進口原油力道轉弱之多空因素影響，國際油價走勢震盪趨緩，中油、台塑化宣布國內各式汽油小漲0.1元，柴油持瓶、不調整。調整後，中油參考零售價為92無鉛汽油每公升25.1元、95無鉛汽油每公升26.6元、98無鉛汽油每公升28.6元、超級柴油每公升22.4元。

此外，台塑化25日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升25.1元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.6元、超級柴油每公升22.2元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶55.56美元下跌至55.29美元，臺幣兌美元匯率升值0.046元，國內油價依公式計算跌幅為0.52%；按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.1元及0.4元。經考量亞鄰最低價限制，汽油價格調漲0.1元，柴油不調整。

擔憂最大原油進口國大陸新冠肺炎病例增加影響需求受挫，紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨1月21日收盤下跌0.3％，成為每桶53.13美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油則上漲0.04％，每桶56.1美元。

國際能源署（International Energy Agency, IEA）本月報告指出，受惠各國政府的財政以及貨幣刺激措施，且沙烏地阿拉伯自願額外減產100萬桶/日，預期今年第一季全球石油庫存將減少1億桶，或110萬桶/日，將對油價構成支撐，預估2021年全球石油需求將年增550萬桶/日，至9,660萬桶/日。

供應部分，因OPEC+減產影響，2020年全球石油供應量創紀錄大減660萬桶/日，但隨著需求復甦以及減產力度的放寬，今年全球石油供應量預估將年增120萬桶/日。

(工商 )