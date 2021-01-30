國民黨台南市黨部與台南市民眾服務社30日上午舉辦名家揮毫贈春聯活動。（國民黨台南市黨部提供／李宜杰台南傳真）

國民黨台南市黨部與台南市民眾服務社30日上午，在國民黨台南市黨部舉辦名家揮毫贈春聯活動，台南市黨部主委莊占魁與台南市民眾服務社理事長林易煌提前向鄉親拜年。莊占魁期盼，透過活動迎來牛年新春，揮別疫情。

莊占魁說，現在大家都用電腦打字，為增添年節喜氣，並推廣傳統民俗文化藝術之美，特別邀請台南在地書法家王巧雲、吳英賓、林貞信及吳炳煌等4位老師，現場書寫200份賀年春聯，分享給鄉親，手寫春聯更能傳遞溫度，希望送給鄉親滿滿的祝福。

林易煌表示，因今年疫情嚴峻，活動全程依照防疫規範辦理，確實執行相關防疫措施，入場民眾都相當配合，全程佩戴口罩、量體溫，在嶄新的一年，嚴格的為大家的健康、幸福把關，將不好的事情，阻擋在門外。

活動現場提供春聯佳句供民眾選擇，還有前總統馬英九與國民黨主席江啟臣的春聯供民眾索取，拿到春聯的民眾都很滿意，也感受到濃濃的年味，與國民黨誠摯的祝福。

(中時 )