中廣董事長趙少康宣布回歸國民黨，並規畫參選黨主席，引發關注，傳出國民黨主席江啟臣曾尋求趙少康支持連任，趙答應支持。對此，趙少康今受訪表示，《聯合報》寫的是錯的，沒有這件事，沒有說過要支持，江也沒有當面尋求支持。此外，國民黨內每逢重大議題，親綠媒體往往搶先報導，趙少康認為，國民黨應該要徹查到底是誰在放消息，否則不能守密難成大事。

外傳江啟臣曾與趙少康碰面時，江當面尋求趙支持他連任，趙欣然接受，趙少康今否認傳聞，趙少康說，他沒有說一定要選黨主席，只是先取得資格，選不選在衡量考慮，江也知道他可能選，也可能不選，怎會說誰支持誰，這是基本道理。

趙少康強調，他與江啟臣沒有問題，外界挑撥、內鬥都是沒有的事情，當不當黨主席不是最重要的事情，像是過去他把新黨創起來後就離開。

藍營內部有人質疑趙少康回國民黨突襲江啟臣，趙少康說，其實從去年9月開始討論，10個月前討論算什麼突襲，選舉前一個月突然討出來要選黨主席才叫突襲，重申他沒有要突襲。

江啟臣預計農曆春節期間拜會國民黨大老尋求支持，是否也會有類似拜會行程，趙少康說，沒有，並非不爭取支持，只是覺得大家忙了一整年，現在疫情當頭，大家過年就好好休息。

此外，每當國民黨內重要事情大多都是《自由時報》報導，趙少康質疑，《自由時報》從未對國民黨友善，黨內人士放消息給它什麼意思，要求國民黨要查出到底是誰去放話，因為不能守密難成大事。

(中時 )