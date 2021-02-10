中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，8日更宣布將直攻2024年總統大位，並拋出藍營應進行兩岸政策大辯論，大動作引爆話題。金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘指出，趙直攻現任黨主席江啟臣最具爭議的兩岸論述與改革，顯示強烈的企圖心與勇於接受挑戰的自信。但辯論本身不難，最難的是論述得面臨「能否走出新意」、「談不談九二共識」、「兩岸是否皆認同」三大挑戰。

劉燈鐘曾任國民黨青年部副主任、行政管理委員會副主委、兩岸青年交流推動小組副召集人，對中國大陸研究、兩岸關係、台灣憲政制度、政黨與選舉、國際治理學有專精。劉今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，趙的政治資歷、能力、媒體實力等，回歸當然能提升國民黨的戰力，但現階段趙對2024總統大位表現過於積極，動作、發言愈多，後續被檢討的機會就愈多，劉建議趙「謹言慎行，事緩則圓」。

趙少康表態有意代表國民黨角逐2024總統大選，並稱兩岸政策為首要、農曆年後將提出相關主張，同時拋出藍營應展開兩岸政策大辯論；趙強調，國民黨因為被民進黨打趴了，兩岸政策不是講不清楚就是不敢講，「這不是辦法，總要解決」。對此，劉燈鐘認為，趙直接點出國民黨當前窘境，並直指現任黨中央團隊最大爭議點，非常有企圖心，國民黨有這樣積極的人真的很好；但舉辦辯論容易，能否提出新說法才是困難所在，江曾嘗試但結果未盡人意，趙能否從中突圍是關鍵。

劉燈鐘指出，趙少康兩岸政策論述主要面臨三大挑戰：能否走出新意、談不談九二共識、兩岸是否皆認同。江啟臣麾下的黨務改革小組，也曾就兩岸論述有過辯論，但之後卻出現「去九二共識」、「主張與民進黨趨同」爭議，趙也可能陷入此狀況中，尤其放眼2024總統大位者，兩岸政策更是無可避免。

(中時新聞網)