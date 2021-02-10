發動罷免萊委的國民黨革實院長羅智強，因中廣董事長趙少康表示「這波罷免後是不是可以停了」而靜思三天後，今早在臉書向大家拜年，並表示四個感謝，除謝謝趙少康澄清，也宣布罷免吳思瑤非常熱烈，第一階段3000份連署不成問題，要繼續努力的「刪Q瑤滾」。

羅智強說，休息了三天，大多時間都在讀書、睡覺、陪家人、玩手遊，忽然發現，好多年沒有這樣子閒適的過日子，謝謝大家一直很關心他，他有四個感謝分享給大家。

他說，第一個感謝，感謝陳重文、汪志冰、張斯綱三位士林北投的議員，在他休息的這幾天，他們並沒有停下罷瑤連署的腳步，他們說連署非常熱烈，完成第一階段3000份連署不成問題。這個感謝，也同時回答了許多人的問題：罷瑤會不會停止？當然不會，因為，罷瑤不是他一個人的事，罷瑤已是士林北投反萊豬選民共同的關心，早就不是羅智強說要做就做，或說要停就停的事情了。

羅智強表示，第二個感謝，感謝趙少康先生的澄清，趙說的「這一波罷免」指的是罷免吳思瑤和陳柏惟之後。大家也不要再怪趙少康了，我們要做的就是努力的「刪Q瑤滾」，讓這些挺萊豬的立法委員，為他們護航萊豬的行為，接受選民的罷免檢驗。

他指出，第三個感謝，感謝三立和民進黨鋪天蓋地對羅智強的圍剿，一群騙子說你騙人，那代表你鐵定說了什麼讓他們騙不下去的真話。民進黨射來的每支箭，都是頒給他的理念勳章。

羅智強說，第四個感謝，謝謝大家一路走來始終如一的相挺，有各位在，他什麼都不怕，祝大家新年快樂。理念是路，堅持者強，我會繼續努力。

(中時 )