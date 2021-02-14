日本福島縣外海昨晚發生強震，蔡英文總統在推特貼文，強調台灣對日本的支持不會改變，如果日本需要，台灣將永遠存在。

日本強震造成福島縣與宮城縣都感受到震度6左右搖晃。蔡總統在推文中說，她相信日本每個人都是安全的，也正如她多次告訴日本，對日本的支持不會改變，如果日本人需要幫助，台灣將永遠存在。

蔡總統的推文獲得日本網友數萬人迴響，還留言表達感謝。副總統賴清德今天也在推特上表示，他擔心昨晚在福島沿海發生的地震，由於近期台灣也有地震發生，賴清德說，他會為台灣及日本朋友的安全祈禱。

(中時 )