路透社報導，史瓦帝尼(eSwatini)國王恩史瓦帝三世(Mswati III)推文公開表示，在染疫後，服用了台灣總統蔡英文送來的抗病毒藥物，自己現在已康復。

這個位於非洲南部的小國是一個君主專制國家，更名為史瓦帝尼之前被稱為史瓦濟蘭（Swaziland），也是台灣在非洲大陸唯一一個邦交國。同時，台北方面一直提供大量經濟與其它物資援助。

19日，這位國王表示，在史瓦帝尼等待新冠疫苗運來之際，有一種抗病毒藥物或許可以用來治療新冠肺炎，但沒有明確說出是哪一種藥。

恩史瓦帝三世在史瓦帝尼政府官方推特(Twitter)帳戶twitter.com/EswatiniGovern1上推文說，自己在元月第一周有好幾天都檢測出陽性，非常感謝在台灣的中華民國總統送來這種藥治療自己，並深信自己測出陽性是讓這項治療得以發現。當時，並沒有宣布，但是當打算提及時，發現自己現在已是陰性的了。

路透社報導，這位國王可能指的是吉利德科學(Gilead Sciences)出產的抗病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)。瑞德西韋已於2020年7月得到歐洲有條件批准，用來治療染疫需要氧氣輔助的成年人和青少年。

瑞德西韋也於2020年時，獲得台灣臨時批准。

台灣政府藉著台灣可以幫忙(Taiwan can help)的口號，非常希望在疫情期間向它國展示援助力，包括捐贈口罩與其它物資。

史瓦帝尼目前有近1.7萬名染疫者與644為疫歿者。

2020年底，史瓦帝尼總理戴安伯(Ambrose Dlamini)在檢測後發現是陽性時，就傳出12月在南非一家醫院過世的消息。

(時報資訊)