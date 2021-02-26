健喬集團今宣布與瑞士諾華藥廠(Novartis)合作，取得其呼吸道吸入劑產品的台灣區總經銷權，其產品適用於肺阻塞(慢性阻塞性肺部疾病，COPD)治療用藥。

健喬(4114)2021年1月營收3.03億元，與去年同期相較年增24.53%，單月營收創歷年新高。其中呼吸道產品2020年1至12月營收達6.4億元，佔整體營收的24%。健喬是全球第四大乙醯半胱胺酸(Acetylcysteine, NAC)發泡錠生產廠商，近期由於流感和新冠疫情影響，NAC化痰與抗氧化效果獲得世界關注，再併同其下知名鼻噴系列產品，健喬在呼吸道系統領域處方及自費用藥市場版圖持續提升與擴張。

諾華(Novartis)為瑞士知名百年大藥廠，更穩居世界前五大藥廠之列，其授權之呼吸道吸入劑產品為長效型支氣管擴張劑，可用在慢性阻塞性肺疾病；包括慢性支氣管炎及肺氣腫的治療，避免有惡化病史病人之COPD日趨嚴重。呼吸道吸入劑產品主要適用於COPD及氣喘，依據2020 imshealth資料顯示，此類產品整體在台灣ㄧ年至少擁有高達台幣25億元的市場價值。

肺阻塞疾病依世界衛生組織2018年發布資訊高居全球十大死因第3名，每年奪走約300萬人生命，約每10秒就1人因此喪失性命，是最嚴重的慢性疾病之一。肺阻塞為不可逆的呼吸道阻塞疾病，長期吸菸，暴露在粉塵、煙霧與霧霾等環境裡都是導致肺阻塞的主要原因，典型症狀包含慢性咳嗽、濃痰、喘鳴、運動易喘，若忽略令其惡化或併發感染，恐造成患者痰量增加、咳出膿痰、喘不過氣來，甚至呼吸較困難的情況也會逐漸加重，終至影響正常的日常生活。

(時報資訊)