日籍太空人野口聰一19日於個人推特帳號發布1張包含台南的台灣空拍照，並特別在推文標註「台南市」及「Tainan city」，引起台灣網友熱烈討論，也讓台南市意外成為亮點。

包含此次的空拍照，野口已3次從國際太空站拍攝台灣，其中台南市二度成為照片主角。不同於去年2020年12月拍攝的「高雄和台南夜景照」，這次野口則是拍下白天時，雲霧繚繞南台灣中晴空萬里的台南市。由於野口特地在推文中點名台南市，不少網友在推文下方留言，除表示感謝，也介紹台南並歡迎野口至台南旅遊。

台南市長黃偉哲也於推特留言，盛情邀約野口及全世界的好朋友，一同在疫情趨緩後，造訪府城旅遊。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府觀旅局第一時間掌握此消息，並於20日在官方臉書粉絲團（台南紅椅頭アンイータウ観光倶楽部、魚頭君の台南観光）、官方推特帳號（台南の観光）分享、轉推相關內容。

而台南市長黃偉哲除感謝野口先生將台南的日夜景都拍得很美，同時也特別到野口的推特留言表示「感謝野口様將日夜台南都拍得很美，在外太空看著、拍著，一定很想來吧！黃偉哲市長與市民們在台南歡迎您。」

觀旅局長郭貞慧也表示，特別感謝野口先生2次拍攝台南，讓世界及日本的朋友，可以透過空拍照看見台南，也歡迎日本的朋友到台南旅遊。

(中時 )