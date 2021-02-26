在安平凶殺案涉嫌殺害男子王重傑的7名嫌犯中，最後投案的嫌犯徐梓恆26日遭台南地院以涉案較輕，餘黨皆已羈押禁見理由，裁定10萬交保，限制住居，成為全案7人唯一交保嫌犯。消息一出，警方擔憂徐嫌將成為仇家目標，趕緊布置警力守望徐嫌住處。

以蔡秉逸為首，涉嫌殺害王男的「蝦米集團」7名共犯中，29歲綽號「鳥蛋」的徐嫌是最後投案者，其餘6人皆已落網，遭法官裁定羈押禁見。

安平街頭凶殺案成社會矚目案件，如演續集般的連環仇殺引起台南市民心慌，網友封台南市「榮登慶記之都」，警政署長陳家欽南下揚言向黑道宣戰，台南市警局長方仰寧強調加強約制黑道再度復仇與拚搶地盤。

警方在安平區角頭陳建文遭槍殺當晚，強力約制死者手下尋仇，派員守望蝦米集團成員各住處，隨著蔡秉逸等6人陸續入獄羈押禁見，斷絕仇家復仇希望。

徐男逃亡時與共犯一同躲藏，到案時卻對共犯間事前謀議、作案時如何下手、所持凶器為何等說詞與其他6人歧異，並否認參與王重傑凶殺案。

台南地院法官雖認為徐男涉殺人罪嫌疑重大，且有勾串滅證、逃亡之虞，但所涉案較輕，且餘黨6人皆已羈押，依憲法對人權限制的比例原則，裁定10萬交保，限制住居，無羈押必要。

原以為徐男到案必遭羈押，不料他意外交保，警方皆感錯愕，深怕唯一獲釋的他將成眾矢之的，遭仇家針對性報復，已加派警力在徐男常出沒的地方加強守望。

(中時 )