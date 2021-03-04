李棟樑致贈官兵慰問品。（軍友社提供）

軍友社理事長李棟樑上午展開春節後首場敬軍活動，前往國軍北部防空重鎮嵩山雷達站，這是李棟樑第9度到偏遠的嵩山雷達站，慰勉堅守崗位的官兵，也代表社會各界對他們以行動捍衛國家安全的付出，表達感謝與肯定。

李棟樑是在國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將、空軍司令熊厚基上將及軍友社秘書長蔡鴻圖等人陪同下，到嵩山雷達站關心官兵工作區及生活設施環境，並與全體官兵會餐。

李棟樑致詞表示，這是他擔任理事長任內第9次來到雷達站；嵩山雷達站是國軍防空重鎮，各位官兵肩負國家安全，24小時輪班待命，執勤時非常辛苦。尤其共軍近期頻繁以軍機侵擾我國安全，我們空軍官兵，不分晝夜、毫不遲疑地，在第一時間攔截並驅離共軍軍機，全天候守護國土家園的決心與貢獻，深得國人的信賴與肯定。

李棟樑說，他接任軍友社理事長6年多以來，走入基層，愈偏遠愈艱苦的單位更要去關心，以實際的行動及實質的慰問，讓官兵感受到各界的支持；統計103至109年他親自率團慰問已達1251場次。

李棟樑也叮嚀駐守雷達站官兵，最近天氣受東北季風影響很大，天氣變化快速，希望大家注意保暖，為國珍重。

(中時 )