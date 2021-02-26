台南市刑大25日拂曉出擊，逮捕吳姓藥頭等11人到案，查獲手槍、子彈、安非他命等違禁物品。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

南警查槍毒 攻堅畫面曝光

吳姓藥頭涉嫌在台南將軍區某養殖魚塭設立販毒據點，並擁槍自重，當地居民敢怒不敢言，台南市政府警察局刑事警察大隊毒品查緝中心長期跟監蒐證，25日拂曉出擊，於吳姓藥頭佳里藏匿處等17處攻堅搜索，逮捕11人到案，同時查獲手槍、子彈、安非他命等違禁物品。

刑大毒品查緝中心表示，吳姓藥頭販毒網絡龐大，並擁槍自重，經報請台南地方檢察署檢察官指揮長期跟監蒐證，發現吳男近日持槍與人糾紛後，隨即與女友藏匿佳里地區出租套房，並由大隊長指示組成專案小組積極查緝。

經連日追查，檢察官指揮專案小組，毒品查緝中心、偵二、三、七、科偵隊及保安警察大隊特殊任務編組、第一、永康、佳里、學甲、白河分局等，25日拂曉出擊，持搜索票兵分17處同步查緝吳男及販毒網絡相關嫌疑人。

經過攻堅搜索，共帶回11人偵辦，查緝吳嫌與女友時，更發現隨身攜帶克拉克G19型手槍1支、子彈16顆(8顆上彈匣)、手槍零件1包，並共起獲安非他命201公克等違禁物。

大隊長林宏昇表示，大隊全力推動反毒工作，決心「痛打」毒品犯罪，積極追溯毒品源頭，不容許不法之徒越雷池一步，並呼籲民眾切勿以身試法外，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，以共同打擊犯罪，建構安居新環境。

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(中時 )