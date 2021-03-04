國道3號南下竹南交流道匝道與台1己線交叉路口，經常發生重車右轉速度過快翻覆事，3日傍晚17時，又有1部載滿鐵屑的半聯結車，在下交流道右轉台1己線時，後車廂失衡翻覆，鐵屑一度灑滿2線道路面，幸未造成人員傷亡，經轄區竹南警分局動員清理，路段管制近5個小時後恢復交通。
據悉，國道3號南下竹南交流道匝道，因屬下坡路段，常常發生重車右轉台1己線時，因未減速導致車輛失控翻覆，因而造成現場交通堵塞，影響來往交通。
警方表示，3日傍晚17時許，由30歲吳姓司機駕駛的半聯結車，由國道3號高速公路南下竹南交流道駛出國道，在匝道右轉台1己線時，疑似車速過快失控翻覆，後車廂載滿鐵屑當場灑滿2個車道，造成來往交通中斷。
轄區竹南警分局據報，聯絡出動3部大吊車及強力電磁吸鐵怪手排除障礙，並吸除鐵屑，員警為避免行經車輛碾壓鐵屑造成爆胎，主動協助清掃路面，讓道路儘速回復通暢，道路管制將近5小時才將障礙排除恢復交通順暢。吳姓司機則幸無大礙。
(中時 )
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