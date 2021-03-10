國道三號北上88.8K穹林-關西路段今(10)日清晨5時許2台拖板車疑似追撞後翻落高架橋。國道警察指出，現場共有2名傷者，意識清楚已緊急送醫。該車禍路段一度全線封閉，目前僅開放內線車道通行，詳細肇因仍待釐清。

國道3號北上新竹路段10日凌晨5時許發生砂石車翻覆車禍，目前北上全線道封閉中。（翻攝即時路況）

現場共有兩台拖板車翻落，傷者2名其中1名由救援人員協助脫困，另1名由民眾協助脫困。（圖／新竹市消防局提供）

這起車禍發生在清晨5點15分左右，地點位於國三北上88.8K穹林-關西段發生砂石車嚴重翻覆意外，根據臉書社團「快樂運轉手」網友回報指出，一輛砂石車車頭疑似翻越護欄掉下橋底，道路上砂石滿布，內側車道還有一輛貨車翻覆翻。

國道警察局指出，國道3號北上88.5K處有拖板車翻落高架橋下兩側，中心派遣芎林、竹東、二重車組共5車12人前往搶救，現場共有兩台拖板車翻落，傷者2名其中1名由救援人員協助脫困，另1名由民眾協助脫困，皆意識清楚分別由芎林91、竹東92送往東元、馬偕醫院。全案由警方調查處理中。

據即時路況指出，事發路段內線已於上午6時許通行，外線仍在持續清理中。

(中時新聞網)